В Орле малый бизнес полез в долги

Журналисты оценили кредитную нагрузку в 2019 году.

Федеральное издание «Коммерсант» проанализировало ситуацию с кредитованием юридических лиц в регионах Черноземья. За основу были взяты оперативные данные Центробанка по итогам трех кварталов 2019 года. Общий вывод: организациям за прошедший период времени не удалось стать менее закредитованными. По данным ЦБ, объем их долгов перед банками вырос в среднем на 5 процентов и достиг уровня 1,15 триллиона рублей.

«Одновременно с ростом кредитной нагрузки почти во всем макрорегионе усилились проблемы юрлиц с просрочкой, в Липецкой области она увеличилась сразу на 39 процентов, — отмечает «Коммерсант». — Впрочем, банкиры не видят в сложившейся тенденции сложностей ни для себя, ни для клиентов».

Примечательно, что Орловская область сумела выделиться на фоне соседних регионов. Дело в том, что статистика на Орловщине оказалась разнонаправленной. Так, в целом за 9 месяцев текущего года компании Орловской области сократили кредитную нагрузку с 85,9 до 71,36 миллиарда рублей, или на 17 процентов.

«Судя по данным ЦБ, это произошло за счет организаций, занимающихся торговлей (минус 80 процентов), орловские аграрии, напротив, стали более закредитованными (плюс 14 процентов)», — пишет «Коммерсант».

В то же время Орловская область стала единственным регионом, в котором выросла закредитованность малого бизнеса и предпринимателей — с 23,5 до 24,06 миллиарда рублей, или на 2 процента. При этом просрочка сократилась с 1,45 до 1,24 миллиарда рублей, или на 14 процентов.

Первый вице-президент предпринимательского объединения «Опора России» Павел Сигал увидел у роста долга по кредитам негативные последствия: «Связываю это со снижением реальных доходов населения, которое в попытке сэкономить средства начинает отказываться от услуг и товаров. Это приводит к тому, что бизнес не успевает заработать нужный объем средств».

ИА «Орелград»