В Орловской области проверили, умеют ли драться начальники колоний

21.11.2019 | 15:39 Новости, Общество

Руководители исправительных учреждений прошли плановые сборы.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, под Орлом в поселке Нарышкино на базе исправительной колонии общего режима №5 прошли учебно-методические сборы. Их участниками стали начальники исправительных учреждений, следственного изолятора и отдела охраны Орловской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Более того, сборы были проведены под руководством главы регионального управления ФСИН Владимира Волосевича. В ведомстве уточнили, что для начальников было организовано тестирование. Также с ними были «отработаны вопросы организации деятельности учреждений по направлениям режима и надзора, охраны и конвоирования, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций».

«Кроме этого, была организована проверка индивидуальной физической подготовленности начальников подразделений, которые выполнили боевые приемы борьбы и комплекс силовых упражнений, а также успешно преодолели заданные дистанции», — рассказали в пресс-службе управления ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что все участники успешно справились с заданиями, продемонстрировав, в том числе, отличную физическую подготовку, и на личном примере показали подчиненным, что «боевая и служебная подготовка является неотъемлемой частью деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы».

ИА «Орелград»

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