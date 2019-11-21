В Орловской области учредили медаль Бунина

Губернатор утвердил порядок награждения новой медалью.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об учреждении памятной медали «150-летие И. А. Бунина». Уже из названия понятно, что учреждена она в честь 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина, который немало лет прожил в Орле и даже получил Нобелевскую премию за роман «Жизнь Арсеньева», в котором описываются события, произошедшие в нашем городе.

Согласно указу памятной медалью могут награждаться граждане Российской Федерации, иностранцы и трудовые коллективы организаций всех форм собственности, внесшие большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия Бунина, а также в подготовку и проведение празднования150-летия писателя.

По условиям, повторное награждение памятной медалью не производится, дубликат — не выдается. Памятная медаль должна носиться на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград. Эти награды будут изготавливать из металла желтого цвета (сплава «томпак») в виде двухстороннего круглого медальона, подвешенного на колодке.На лицевой стороне медальона изображен рельефный портрет Ивана Бунина, с левой стороны от которого две строки рельефно изображены цифры:«1870/1953». Это даты рождения и смерти писателя.

Ниже будет расположено рельефное факсимиле Бунина. На оборотной стороне медальона тоже рельефно будет изображена надпись «150 лет», а ниже ее — диагонально повернутая к верхнему правому краю ветка лавра и надпись в две строки: «…Лишь слову/ жизнь дана».

Колодка будет обтянута шелковой муаровой лентой с тремя вертикальными полосками алого, белого и лазоревого цветов.

ИА «Орелград»