Убил, расчленил и закопал: детали зверской расправы под Орлом

Убийцей оказался ранее судимый мужчина

Следственный комитет по Орловской области раскрыл исчезновение 40-летнего жителя Глазуновского района. Мужчину убил собутыльник, который затем расчленил его тело и закопал в поле.

Сигнал об исчезновении орловца поступил 11 ноября. Вскоре силовики поняли, что пропавший мог быть убит, причем преступник тщательно замаскировал улики.

Полицейские установили, что перед исчезновением пропавший находился в соседней деревне Отрада в гостях у своего знакомого – ранее судимого за тяжкое преступление 47-летнего местного жителя. Сотрудники стали отрабатывать этот след, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Оказалось, что именно отрадинец и убил друга.

«По данным следствия, в ночь с 2 на 3 ноября 2019 года обвиняемый в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшим по месту своего жительства вступил с ним в конфликт, в процессе которого убил потерпевшего, после чего, с целью сокрытия преступления, расчленил тело убиенного и закопал на поле в окрестностях населенного пункта», — указано в сообщении СК.

Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня суд заключил подозреваемого под стражу.

ИА «Орелград»