Здание МФЦ на Ленина не отапливается. Работники мерзнут, документы портятся

22.11.2019 | 11:09 Важное, ЖКХ, Новости

У проблемы пока нет решения

Здание Многофункционального центра (МФЦ) на улице Ленина в Орле не отапливается, заявил директор учреждения Игорь Азаров на заседании комитета облсовета по взаимодействию со СМИ. Оно, кстати, состоялось на базе МФЦ.

По словам Азарова, виновата банкротная типография «Труд». Отопление МФЦ зависит от неё. Чиновники пока не видят решения коммунальной проблемы.

Между тем в помещении МФЦ становится все холоднее. Работники не могут полноценно трудиться, потому что замерзают, а хранящиеся в МФЦ документы и копии документов орловцев отсыревают и портятся.

Кстати, в работе МФЦ по России грядут серьезные перемены. С 2024 года специалисты смогут помогать россиянам обращаться в прокуратуру или к омбудсмену, а также представлять их интересы в различных инстанциях. Но для реализации этого на территории Орловской области нужна существенная федеральная поддержка.

Сейчас работники МФЦ получают всего 13 000 рублей. На комитете подчеркнули, что зарплату надо повышать.

ИА «Орелград»

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