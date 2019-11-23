Музалевский сохранил пост в генсовете «Единой России»

Об этом стало известно на съезде партии в Москве

Председатель орловского облсовета, секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский сохранил место в генеральном совете партии. Об этом стало известно на съезде ЕР в Москве, который проходит 23 сентября, передает корреспондент «Орелграда» из столицы.

Музалевский был избран в генсовет «Единой России» на съезде 2018 года. Кадровые перестановки 2019 года не затронули спикера орловского облсовета. Впрочем, изменения коснулись самого генсовета: его разбили на шесть отраслевых рабочих групп.

По данным «Орелграда», по внутренним партийным исследованиям орловское отделение «Единой России» находится на 24 месте среди всех регионов по поддержке населением.

На 19-м съезде «Единой России» будет дан старт выборной кампании 2021 года. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что цель ЕР – получить большинство на выборах в Госдуму.

На съезде выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что «Единая Россия» должна не править, а помогать людям.

«Лидер — это тот, кто показывает пример, спрашивая с себя строже, чем с других. Статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а служить, служить народу России. Смысл такого служения — будущее наших граждан», — сказал глава государства.

По данным ВЦИОМ, «Единая Россия» остается лидером электорального рейтинга партий с результатом 32,6%. На этой неделе социологи выяснили: 64% россиян считают, что «партия власти» есть, из них 51% полагает, что она должна периодически меняться.

ИА «Орелград»