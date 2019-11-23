В Орловской области появился список особо важных городов

Эти города получат приоритет при распределении денег на благоустройство.

Правительство Орловской области утвердило в новой редакции государственную программу «Формирование современной городской среды». Это связано не только с изменением объема финансирования. Немного меняются сами условия этой программы. Напомним, в ее рамках благоустраиваются дворы многоквартирных домов, а также различные объекты.

Как следует из паспорта программы, изменения связаны с решением, которое приняла межведомственная комиссия по обеспечению реализации этого проекта. В частности, сформирован перечень особых городов и агломераций, в который вошли Орел, Ливны, Мценск, Болхов, Малоархангельск, Дмитровск и Новосиль.

Начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий по повышению качества городской среды в них будет осуществляться в комплексе с мероприятиями других национальных проектов. То есть, средства на благоустройство будут поступать и осваиваться совместно со средствами, полученными по нацпроектам «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Экология».

Это будут деньги федерального и регионального бюджетов. Также новой редакцией программы предусмотрена комплексная модернизация и расширение магистральной инфраструктуры особых городов. Добавим, что в целом в Орловской области в 2020 году планируется благоустроить не менее 150 дворов, в 2021 году – не менее 200, в 2022 году – не менее 250.

ИА «Орелград»