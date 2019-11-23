В Орловской области выросли доходы от алкоголя

Доходы областного бюджета по акцизам увеличились почти вдвое.

Правительство Орловской области представило отчет об исполнении бюджета региона по итогам 9 месяцев 2019 года. Из него следует, что за отчетный период времени доходы составили 23,492 миллиарда рублей, из них собственные – 13,978 миллиарда.

По некоторым направлениям по сравнению с прошлым годом поступления выросли очень значительно. Лидером этого рейтинга являются акцизы на алкогольную продукцию. Орловская область заработала на них 270,1 миллиона рублей, что на 119,4 миллиона рублей, или на 72,9 процента больше уровня прошлого года.

Для сравнения, поступления по акцизам на нефтепродукты выросли на 16,7 процента и составили 2,166 миллиарда рублей, поступления по упрощенной системе налогообложения увеличились на 18,5 процента и достигли уровня в 1,089 миллиарда рублей. В то же время на 4,4 процента сократились доходы по налогу на прибыль, на 7,7 процента – по налогу на имущество организаций.

«Основными налогами, формирующими доходы областного бюджета за 9 месяцев 2019 года, традиционно являются налог на доходы физических лиц – 34,4 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов, налог на прибыль организаций – 25,2 процента, акцизы – 17,4 процента, налог на имущество организаций – 9,7 процента, налоги на совокупный доход – 7,8 процента, — говорится в отчете правительства. — Все остальные налоговые и неналоговые поступления составляют 5,5 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов».

ИА «Орелград»