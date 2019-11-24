Под Орлом женщина попалась на торговле ядовитой жидкостью

В Орловской области самогонщицу признали особо опасной для общества.

Уголовное дело было рассмотрено Новодеревеньковским районным судом. Местную жительницу посадили на скамью подсудимых за продажу крепкого спиртного напитка домашней выработки. Она и ранее попадалась на торговле самогоном, но отделывалась административным наказанием.

На этот раз в отношении нее вынесли обвинительный приговор по уголовной статье, предусматривающей ответственность за реализацию продукции, опасной для жизни и здоровья граждан. Женщину наказали 180 часами обязательных работ, и приговор уже вступил в законную силу.

В суде Новодеревеньковского района пояснили, что самогон крепостью 39 градусов женщина продала гостю за 200 рублей. Это была проверочная закупка. Жидкость отправили на экспертизу. В ней были обнаружены опасные для жизни человека микропримеси, такие как ацетальдегид, метанол, 2-пропанол, 2-бутанол, изобутанол, изоамилол, гексанол и фенилэтанол.

При вынесении приговора суд учел то, что женщина продала односельчанину «спиртосодержащую жидкость с токсическими микропримесями, что создало явную реальную опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека».

«По убеждению суда, мера наказания в отношении подсудимой в виде обязательных работ достигнет цели исправления, перевоспитания, восстановлению социальной справедливости», — подчеркнули в пресс-службе районного суда.

ИА «Орелград»