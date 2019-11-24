В Орле суд оставил на свободе опасного рецидивиста

Прокуратура оспорила это решение и добилась ужесточения наказания.

Орловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора Орловского района, который требовал изменить наказание опасному рецидивисту. Речь идет о жителе Орловского района, который еще в 2008 году был осужден на 12 лет. Такой срок ему дали за то, что он забил человека до смерти.

В 2018 году мужчина вышел на свободу, так как неотбытую часть наказания суд заменил ему на ограничение свободы. 10 лет, проведенные за решеткой, его не исправили. Он попался на краже, совершенной в Орловском районе.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, ранее судимый гражданин был признан виновным. Райсуд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, постановив считать этот срок условным. Также был установлен испытательный срок — 3 года.

Однако прокуратура настаивала на том, что срок заключения должен быть реальным. В областном суде прокурор указал, что кража была совершена в период непогашенной судимости, то есть в условиях рецидива преступлений.

В результате облсуд изменил приговор и назначил рецидивисту наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Новый приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»