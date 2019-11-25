Орловских чиновников упрекнули в завышении доходов

Критика прозвучала во время обсуждения проекта бюджета областной столицы.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, проект бюджета города на ближайшие три года был представлен администрацией Орла на заседании профильного парламентского комитета. Его презентовал замглавы администрации города Игорь Краличев.

Он сообщил, что объем доходов планируется в размере 5,019 миллиарда рублей, а расходы составят не менее 5,786 миллиарда. То есть дефицит бюджета областной столицы может превысить 700 миллионов рублей. Краличев подчеркнул, что около половины собственных доходов бюджета должны составить поступления по налогу на доходы физических лиц.

Однако сказанное у некоторых участников заседания вызвало сомнения. Например, в том, что городу удастся собрать озвученную суму доходов, усомнилась председатель Контрольно-счетной палаты Татьяна Успенская.

«Налоговые источники, указанные в проекте, не вызывают возражений, — сказала она. — Однако практика 2019 года показывает неисполнение обязательств из-за того, что планы по сбору неналоговых доходов значительно завышены».

Также по требованию депутатов была названа реальная сумма, которая требуется городу для нормальной жизни, включая погашение немалого долга. Оказалось, что необходимо более 6 миллиардов рублей. Кроме того, чиновники признались, что даже в 2019 году городу не хватает денег на исполнение обязательств текущего бюджета, и областной столице требуется помощь из регионального бюджет.

ИА «Орелград»