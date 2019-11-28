Мусор без границ

Региональный оператор «Зеленая Роща» нашел признаки нарушения экологического законодательства в Кромском районе. Найти виновных будет проблематично.

«Закромский хутор» — место встречи чиновников, журналистов, контролирующих органов и владельцев участка. Встречу инициировал регоператор, который увидел, что на бывшую свалку, несмотря на запрет, завозят отходы.

В пути вбиваем адрес и навигатор ведет в Кромской район. Так как у свалок точного адреса, как правило, нет принимаем решение посмотреть окрестности со спутниковой съемки. Через пару минут находим огромное пятно мусора, идентифицируем его как свалку ТБО и двигаемся туда.

Съезд с трассы М-2 неподалеку от пересечения с железной дорогой на Михайловский рудник. 500 метров по накатанной замерзшей грунтовке и прибываем на объект, который с дороги выглядит весьма терпимо. Несортированный мусор, лежит небольшой кучей высотой с одноэтажный дом. Близлежащее полотно железной дороги вскрывает масштаб бедствия.

С высоты видно, что мусорный рукав тянется метров на 500 вглубь оврага, который уже основательно засыпан, дымится. Слой отходов местами достигает 3-5 метров. Если обойти свалку вокруг, то ближе к полю на сельскохозяйственной земле видны новые кучи. Похоже их привезли из какого-то предприятия. Здесь шаблоны табличек времен СССР, много шин от грузовых автомобилей, непонятные шланги, поддоны. Явно не бытовой мусор из дома.

Углубившись в завалы, мы с удивлением обнаружили около 10 спрессованных тюков мусора. Это пластик отобранный отходов. Тут явно поработали те, кто понимает ценность этих материалов в переработке.

В скором времени подъезжают все участники встречи: МЧС, администрация района, СМИ, региональный оператор, собственники участка. Все молча идут вглубь помойки. Журналисты ужаснулись от увиденного.

Часть свалки заросла лебедой, где-то валяются новые кучи мусора. Более того, для мусора вырыт котлован . Это место, куда любой человек может привезти ночью грузовик с отходами, вывалить мусор и никто об этом не узнает.

Стоит отметить, что свалка состоит из двух участков. Один арендует компания «Экоград», второй — муниципальная собственность Кромского района.

В ходе беседы представитель «Экограда» и он же экс-руководитель «Зеленой Рощи» Дмитрий Хроменков заявляет, что в границах его участка нового мусора нет. Все накоплено до его прихода сюда. Он уверяет, что с мая 2019 года тут не было выгрузки, тем более, что данный объект всего лишь перегрузочная площадка и он вынужден тут хранить отходы, так как ему, как перевозчику, завод «Экосити» отказывает в приеме мусора.

Однако в мусоре находят чек за ноябрь 2019 года. Сей факт нисколько не смущает Хроменкова. Он сразу поспешил заявить, что площадка не охраняется и мусор мог попасть на территорию как угодно.

Отвечая на вопрос журналистов, Хроменков сообщил, что они стоят как раз на границе между землей Экограда (справа) и муниципальной (слева). Стоит отметить, что различий никто из присутствующих не заметил. Повсюду был раскидан хлам. Понять, кто виновен засорении нескольких гектаров земли, невозможно. Доказательств того, что мусор на муниципальную землю вывозили местные жители, нет, как и доказательств вины «Экоград».

Журналист «Орелграда» решил поинтересоваться у Хроменкова, откуда на муниципальной территории появились тюки с сортированным пластиком. Представитель «Экограда» заявил, что существует некая курская фирма, которая отбирает «полезное сырье». Они везут пластик в Кромы, где создают подобные брикеты.

Сложно поверить, что сортированный мусор не сдали на утилизацию, а вывезли на помойку.

Хроменков сообщил, что терпеливо ждет указаний регоператора о том, куда везти мусор, если «Экосити» его не принимает. Намекая на то, что «Экоград» готов сам отвезти мусор в Нарышкино и переработать, если будет изменена схема.

Чиновник районной администрации пытается сообщить, что такие помойки в каждом районе. Перегрузочная площадка эксплуатируется без надзора, охраны и освещения. Понять кто куда и как вывозит мусор нереально. Эффект появления одного мусорного пакета известен всем. За одним пакетом появляется еще 10 и это уже свалка. Ситуацию усугубляет наличие двух хозяев на одном клочке земли. Экоград пеняет на муниципалитет, муниципалитет разводит руками и пеняет на безденежье. Кто пакует мусор в брикеты неясно.

Ранее оператор собрал предварительные данные и передал информацию в надзорные органы. Какое решение они примут — неизвестно. Мы будем следить за развитием ситуации.

Из официального пресс-релиза регоператора

26 ноября региональный оператор «Зеленая роща» пригласил представителей надзорных органов, исполнительной власти, СМИ и общественных организаций для фиксации фактов нарушения природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства в Кромском районе.

На основании полученной информации, региональный оператор имеет основания предполагать, что на земельном участке в районе деревни Закромский хутор происходит завоз отходов. В вырытом на земельном участке котловане отходы послойно присыпаются грунтом.

Складирование и захоронение мусора в настоящее время здесь запрещено, поскольку объект является бывшей свалкой и по данным администрации Кромского района является местом несанкционированного размещения отходов, обязанность ликвидации которого возложена на собственника земли.

На период реализации территориальной схемы по обращению ТКО земельный участок выведен из оборота и не должен использоваться как станция перегрузки, накопления и захоронения ТКО. Навалами отходов засорена прилегающая территория, в том числе полоса отвода железной дороги, земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие аграрному предприятию. В настоящее время происходит тление отходов, переходящее в открытый огонь.

Участок свалки принадлежит муниципалитету, примыкающий участок арендуется перевозчиком ТКО — ООО «Экоград».

Региональный оператор уведомил о сложившейся ситуации Прокуратуру Орловской области, Природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, региональное ГУ МЧС.

26 ноября представители «Зеленой рощи», ряда ведомств, администрации Кромского района, ООО «Экоград», СМИ и активисты общественного движения «Граждане Орла» и РОО «Народный контроль» комиссионно обследовали территорию.

Представители «Зеленой рощи» обратили внимание участников выезда, что вид и состав обнаруженного мусора указывают на то, что не смотря на запрет, на свалке появляются новые отходы, часть из которых сортируется, часть закапывается в землю.

Регоператор просит надзорные органы разобраться в ситуации, выявить виновных лиц и привлечь их к ответственности.

В свою очередь, регоператор готов всесторонне и в полном объеме оказать помощь в пределах компетенции.

ИА «Орелград»