«Краха нет. Но он будет». Как депутаты принимали бюджет Орловской области, а Клычков призывал убрать руки от Минфина

Облсовет утвердил бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции сегодня, 29 ноября, утвердили бюджет региона на ближайшие три года. Обсуждение финансового документа, как и всегда, было долгим — несмотря на то, что каждый уже высказывал свое мнение и вносил поправки.

Основные характеристики главного финансового документа региона таковы. Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год составит 36,3 млрд рублей, на 2021 год – 33,6 млрд, на 2022 год – 34 млрд рублей. Общий объем расходов составит 36,3, 33,1, 33,5 млрд рублей. Таким образом, правительство рассчитывает, что в 2020 году бюджет будет бездефицитным, а в 2011 и 2022 годах — даже профицитным.

Обсуждение бюджета выдалось напряженным, однако, к сожалению или к счастью, до открытого противостояния и дискуссий не дошло. Каждый высказывался по мере предоставления слова.

Так, сенатор Совета Федерации от Орловской области Василий Иконников посчитал, что претензии к правительству региона должны быть взвешенными, говоря о том, какую работу проделывают чиновники, чтобы получить деньги из федерального центра.

«Когда чиновники идут и защищают в Минфине строчки по дотациям на выравнивание бюджета, то им говорят, что у вас есть нормативы. По ним вы должны получить [условные] 10 рублей. Ну а как поступить с малокомплектными школами? У вас есть свои доходы. Выходит дилемма: либо мы закрываем в районах малокомплектные школы и выполняем нормативы, которые нам спускают сверху, либо идем на встречу населению и из своих собственных доходов урезаем что-то«, — отметил председатель обкома КПРФ.

С ним согласилась депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко. Она заявила о том, что в 2019 году они принимают «бюджет развития», в котором сохранены все госпрограммы, нацпроекты и социальные обязательства .

«Каждый департамент правительства поработал очень серьезно, чтобы Орловская область прошла по каждому направлению для получения федеральных субсидий. Это очень серьезный шаг, такой бюджет должен быть принят«, — добавила Пилипенко.

Развеять сомнения собравшихся попытался зампредседателя заксобрания Михаил Вдовин. Он заявил, что фракция «Единой России» поддержала бюджет единогласно, чтобы выполнить перед орловцами все социальные обязательства.

«Если мы не примем бюджет, то будут заблокированы финансовые средства на национальные проекты, на программу соцразвития села и на другие расходы. Что касается совести, то я считаю, что нужно начать с себя. У нас в зале одно мерило совести, за пределами зала – другое«, — сказал Вдовин.

Зампред облсовета Сергей Потемкин попытался убедить депутатов в том, что нужно изменить подход к формированию бюджета. По его мнению, он должен быть консолидированным.

«Когда мы представляем сбалансированный бюджет на федеральный уровень, то мы показываем, что у нас в Орловской области все хорошо. Я понимаю правительство, которое не может выйти за свои рамки. Это ответственность для депутатов заявить о том, что мы находимся не в критическом состоянии. Краха нет, но когда-то он будет«, — предрек Потемкин.

Он также считает, что единственный источник пополнения бюджета Орловщины — федеральные средства. Поэтому Орловской области, по словам депутата, нужно просто заявить о дефицитном бюджете, чтобы на регион обратили внимание.»Эту ответственность теперь мы перекладываем на правительство. Пусть работают. У них есть год, чтобы в следующем году мы принципиально приняли бюджет«, — заявил зампред облсовета.

Практически «разгромил» всех своим выступлением губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он попросил депутатов прекратить «разбирать регион на камни». По его мнению, Орловская область показывает эффективную экономическую политику в 2019 году.

«Для наших с вами избирателей важна не строчка в рейтинге, а возможности, которые мы предлагаем. За два года доходная часть бюджета увеличилась на 24%. На 1 февраля 2020 года госдолг не будет превышать 83%. Напомню также, ежегодно Орловская область тратит 1 млрд рублей на обслуживание госдолга. Мы с вами выходим в ситуацию, когда прирастая по доходам, сокращая госдолг, имея возможность обеспечить выполнение всех социальных обязательств, мы наращиваем на 40% финансирование в здравоохранение, на 12% в образование, на 30% в органов местного самоуправления«, — заметил чиновник.

«Каждой поправкой мы вместе с вами увеличивали меры поддержки городу Орлу. Прозвучало предложение сказать, что мы все банкроты – я не согласен с этим. Я могу отнести себя к оптимистам, конечно, но моя задача сделать так, чтобы у нас росла доходная часть бюджета, чтобы сокращался госдолг и мы имели собственную возможность для развития, а не только с протянутой рукой стояли у министерства финансов!«, — отрезал губернатор.

Больше никто высказаться не решился. Подводя итог, председатель орловского облсовета Леонид Музалевский отметил, что бюджет Орла по-прежнему вызывает много вопросов. Депутат предложил вновь собрать специальную комиссию из областных и городских чиновников и обсудить возможные выходы из положения.

За документ проголосовали 39 депутатов, 10 — против, воздержавшихся не было.

ИА «Орелград»