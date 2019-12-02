СМИ сфотографировали, как ломают мост «Дружба»

На объекте трудится около 15 человек

Издание InfoOrel.ru побывало на закрытом мосту «Дружба» и сфотографировало, как новый подрядчик – ООО «Ремспецмост» — ведет ремонтные работы.

Кран стоит у подхода к мосту с улицы 5 Августа. Пока он не собран. Полотно моста представляет собой оголенные балки. Две старые балки были признаны непригодными и разбиты, а новые остались на хранении у «Региональных газораспределительных сетей» — прежнего подрядчика. Журналисты выяснили, что с моста перенесли силовой кабель. Закатанные в асфальт рельсы вывезли.

ИА «Орелград»