СМИ сфотографировали, как ломают мост «Дружба»

2.12.2019 | 13:38 Новости, Общество

На объекте трудится около 15 человек

Издание InfoOrel.ru побывало на закрытом мосту «Дружба» и сфотографировало, как новый подрядчик – ООО «Ремспецмост» — ведет ремонтные работы.

Кран стоит у подхода к мосту с улицы 5 Августа. Пока он не собран. Полотно моста представляет собой оголенные балки. Две старые балки были признаны непригодными и разбиты, а новые остались на хранении у «Региональных газораспределительных сетей» — прежнего подрядчика. Журналисты выяснили, что с моста перенесли силовой кабель. Закатанные в асфальт рельсы вывезли.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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