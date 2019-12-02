В Орле изменили закон о патентах

Исчислять самый простой налог в регионе будут по-новому.

Депутаты Орловского облсовета сразу в двух чтениях внесли поправки в Закон «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения». Напомним, патент дает право на работу в одной из тех сфер, которые указаны в законе, на упрощенных условиях. Стоимость патента, по сути, является налогом, который предприниматель уплачивает государству.

Удобно то, что взять его можно на различные периоды времени. Стоимость патента зависит от нескольких факторов, главным из которых является потенциально возможная величина годового дохода. Последняя ежегодно утверждается региональным парламентом для каждого вида предпринимательской деятельности.

Изменения этого года оказались очень заметными. Дело в том, что недавно были внесены изменения в налоговый кодекс РФ, которые напрямую касаются патентной системы налогообложения. Так, регионам расширили полномочия по установлению размера потенциально возможного годового дохода.

Раньше эта величина зависела от общего количества физических показателей. А теперь ее можно устанавливать на одну единицу физического показателя, то есть на единицу средней численности наемных работников, на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта, на 1 квадратный метр площади, на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, на один объект организации общественного питания.

Именно это отныне учтено в региональном законе. Например, для сферы «Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом» парламентарии установили величину потенциально возможного годового дохода на единицу автотранспортных средств размере 177,5 тысячи рублей. А для сферы «Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом» — в размере 182,2 тысячи рублей в год на одно транспортное средство.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, расчет был произведен исходя из ранее установленных размеров дохода, но с учетом установленных Налоговым кодексом РФ ограничений.

При этом расчет размера дохода на единицу средней численности наемных работников произведен исходя из установленных размеров дохода в зависимости от средней численности наемных работников по средней группе «от 6 до 10 человек». Ранее расчет дохода производился по трем группам плательщиков: от 1 до 5 человек, от 6 до 10 человек и от 11 до 15 человек.

«Таким образом, для субъектов малого предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения, сохранены максимально комфортные условия налогообложения», — говорится в пояснительной записке».

Добавим, что также из закона исключена возможность применения патентов индивидуальными предпринимателями, которые в розницу торгуют лекарственными препаратами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации.

ИА «Орелград»