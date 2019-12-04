В Ливнах признали проблему памятников

Средства на содержание памятников выделят их муниципального бюджета.

Власти райцентра Ливны утвердили муниципальную целевую программу развития культуры, одним из направлений которой станет подпрограмма сохранения объектов культурного наследия. В течение ближайших пяти лет на ее реализацию из местного бюджета планируется выделить чуть менее 1 миллиона рублей.

Эти средства будут направлены на поддержание объектов культурного наследия, главным образом, памятников военной истории, местного значения в надлежащем состоянии. В числе самых серьезных причин ухудшения состояния памятников местные специалисты признали «отсутствие эффективных пользователей памятников и особенно их бесхозное состояние».

Согласно статистике, в Ливнах расположено 66 памятников истории и культуры. Лишь один из них имеет статус объекта культурного наследия федерального значения – это Свято-Сергиевский кафедральный храм. Кроме того, 54 памятника относятся к категории регионального значения.

«Сюда относятся памятники архитектуры и градостроительства: большей частью это жилые дома постройки XIX века, расположенные по улицам Ленина, Пушкина, Дзержинского, Свердлова, Дружбы Народов, капитана Филиппова, — говорится в паспорте программы. — К объектам регионального значения также относятся памятники истории и монументального искусства: братские захоронения, расположенные на территории города, а также могилы воинов-интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга в Афганской Республике».

Статус объектов культурного наследия местного значения имеют 11 памятников. В первую очередь, историческую ценность для города представляет памятник археологии — Селище Пушкарское. Он расположен на окраине города в конце улицы Любушкина и на левом берегу реки Ливенка близ устья реки Серболовка.

Также большое значение имеет культурный слой почвы, относящийся к раннему железному веку – это около 800 лет до нашей эры. Местным статусом, кроме того, обладает мемориальный комплекс на площади Победы, галерея ливенцев — Героев Советского союза, памятник воинам-интернационалистам, а также памятные знаки, барельефы и бюсты.

ИА «Орелград»