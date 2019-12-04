В Орле капремонт выполнили с опозданием в 1 год

4.12.2019 | 14:00 Важное, Новости, Общество

Прокуратура помогла капитально отремонтировать крышу в Орле.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, сотрудники этого ведомства провели проверку по факту некачественного выполнения капитального ремонта кровли дома №47 по улице Тургенева в Орле.

Было установлено, что ранее региональный оператор заключил договор с подрядчиком, в роли которого выступило ООО «ТРУ Орелгражданремспецстрой». По условиям, кровлю должны были отремонтировать до декабря 2018 года.

«В нарушение установленных требований законодательства сроки окончания работ подрядчиком соблюдены не были, на момент проведения проверки осенью 2019 года работы завершены не были», — сообщили в прокуратуре региона.

Отметили в надзорном ведомстве и то, что региональным оператором «меры по привлечению подрядной организации к установленной законом и договором ответственности приняты не были».

Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства прокуратуры. Материалы своей проверки она направила в областной департамент надзорной и контрольной деятельности. Тот отреагировал и уже в свою очередь направил региональному оператору предписание об устранении выявленных нарушений. И только после этого капремонт кровли выполнили.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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