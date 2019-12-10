В Орле мать и сын получили 26 лет колонии на двоих

Родственники решили наладить сбыт героина в Орловской области.

Уголовное дело было рассмотрено Орловским районным судом. Он вынес обвинительный приговор в отношении сына и матери, жителей города Орла, признав их виновными в незаконном сбыте наркотических средств.

Как сообщили в суде, первый в преступный бизнес вступил сын. Поставщика героина он нашел через интернет. Ему предложили прятать наркотики в тайники. Затем он предложил своей матери присоединиться к нему, и она согласилась.

«Засветились» они на территории пригородного села Старцево. Их подельник оставил там оптовую партию героина — не менее 0,83 грамма. Сын забрал наркотик из тайника, а его мать его затем расфасовала. Далее снова пришел черед сына, задачей которого было разместить героин в тайниках уже для «розничных» покупателей. Последних задержали с поличным сотрудники полиции.

Спустя месяц мать и сын на автомобиле отправились в Московскую область, где в тайнике их ждала гораздо более крупная партия героина — 175,8 грамма. В Орловском районе, когда они возвращались домой, автомобиль был остановлен, подельников задержали.

В суде сын частично признал вину, так как заявлял, что якобы приобретал наркотик для себя. Его мать вину не признала. Она вообще заявила, что не знала о том, что расфасовывает наркотическое средство — думала, что это лекарство для сына, который болен наркоманией.

Их вина была доказана. Сын получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а мать — 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Впрочем, у осужденных еще есть право обжаловать приговор в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»