В Орле на фоне скандала с WADA решили развивать большой спорт

Орловские чиновники озвучили громадные планы.

Напомним, накануне Всемирное антидопинговое агентство WADA приняло решение об отстранении России от всех соревнований на четыре года. Отечественным спортсменам запретят выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира. Иначе как ударом по российскому спорту эксперты это и не называют.

Однако в Орле, судя по всему, чиновники полны оптимизма. Местное правительство утвердило Концепцию подготовки спортивного резерва в Орловской области до 2025 года, а также план ее реализации. Контролировать процесс будет недавно назначенная первым зампредом правительства Валентина Нордстрем.

Приоритетными целями концепции станут «повышение эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд и конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене», а также «повышение уровня спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, продление их спортивного долголетия».

Цели благородные, но они идут вразрез с решением WADA. Впрочем, орловские спортсмены в последние годы нечасто попадают с национальные сборные. Кстати, задачами концепции также названы «совершенствование научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения, совершенствование системы спортивных соревнований, укрепление международных связей и создание условий для саморазвития и самореализации спортсмена, его духовно-нравственного и патриотического воспитания».

По статистике в Орловской области насчитывается 37 спортивных школ, в том числе 9 областных. В них занимаются более 20 тысяч человек. Всего в регионе культивируется 68 видов спорта и дисциплин, в том числе 27 олимпийских.

Общая численность лиц, занимающихся в системе подготовки спортивного резерва, составляет 8970 человек. Из них 8684 человека являются спортсменами и 286 человек – тренерами.

«В Орловской области проделана большая работа по переводу физкультурно-спортивных организаций в организации спортивной подготовки с целью реализации политики, определенной Министерством спорта Российской Федерации, по модернизации системы подготовки спортивного резерва в Орловской области, — считают в местном правительстве.

— В 2017 году бюджетные учреждения Орловской области переименованы в организации спортивной подготовки – спортивные школы олимпийского резерва, спортивные школы. В 2017 году 11 учреждений, находящихся в ведении управления физической культуры и спорта Орловской области, полностью перешли на программы спортивной подготовки (5 спортивных школ, 5 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училище олимпийского резерва)».

ИА «Орелград»