В Орле ветеранов перепутали с ветеринарами

В тексте рекламы была допущена ошибка.

Журналисты издания «InfoOrel» выложили фотографию рекламного табло на улице 1-я Посадская со стороны Тургеневского моста. Всё бы ничего, только в тексте вместо ветеранов появились ветеринары.

В социальной сети «ВКонтакте» орловцы предположили, что у рекламщиков сработал Т9.

«Ветеринарам наверное тепло от таких баннеров, хоть кто-то о них заботится»,

«Может это фейк? Ну не могут наши честные чиновники так облажаться»,

«Расстрелять«, — пишут пользователи в комментариях.

В пресс-службе облправительства отметили, что рекламное агентство «Четыре сезона» выпустило рекламу без согласования текста с заказчиком.

«Ошибка в рекламном материале «Я забочусь о ветеранах вместе с Волонтерами Победы», размещенном на электронном табло в городе Орле, была допущена субподрядчиком – рекламным агентством «Четыре Сезона». В настоящее время заказчиком предъявлено требование к подрядчику о размещении федерального макета с корректным текстом», — сообщили в правительстве.

ИА «Орелград»