Грешилов продал «Гринн» букмекерам

И зарегистрировал новый бизнес

Бизнесмен Николай Грешилов продал «Гринн» букмекерской компании 1xBet, сообщило издание «Абирег» со ссылкой на собственные источники.

1xBet получило контроль над «Гринном» через брянское ООО «Паб», которое принадлежит «Букмекер паб» — российскому юрлицу беттинговой компании. «Пабу» достались доли в трёх ТРЦ «МегаГринн», 27 гипермаркетах «Линия». Также им перешли автоцентр и гостиница.

Напомним, о возможном банкротстве корпорации «Гринн» сообщалось еще в августе 2018 года. Среди причин называли сильную закредитованность компании. Деньги, которые брались для строительства новых объектов, не удалось отбить. Также сообщалось, что в залоге у банка находится более 30 объектов «Гринна».

К решению проблемы подключились главы Орловской и Курской областей Андрей Клычков и Роман Старовойт. В итоге последний добился реструктуризации более 20 млрд рублей долгов «Гринна», и Грешилов пообещал вернуть бизнес в Курскую область, но так и не претворил слова в жизнь, отмечает «Абирег». «Гринн» ушел из Курска в Орел в 2008 году после конфликта с властями и силовиками соседней области. Ежегодно компания платит Орловщине около 850 млн рублей налогов.

5 ноября Грешилов зарегистрировал инвестиционно-строительную компанию «ННГ» (расшифровывается как «Николай Николаевич Грешилов» — прим. ред.) , которая будет «специализироваться на подрядных работах по строительству различных объектов».

ИА «Орелград»