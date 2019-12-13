Чиновники «приговорили» к краху мусорный завод

«Экосити» получил тариф на переработку кубометра мусора 21 рубль. Ранее им платили 69

В эти минуты проходит пресс-конференция с участием директора предприятия. Юрий Парахин сообщил, что вчера проходило заседание тарифного комитета в администрации Орловской области. На нем чиновники определили сумму выплат на 2020 год за переработку мусора. Из 400 рублей за кубометр для предприятия определили тариф в 21 рубль. Ранее наше издание писало, что львиную долю из 400 рублей получает перевозчик, а те кто собственно занимается экологией получает мизер.

С точки зрения Парахина уменьшение тарифа с 69 рублей в 2019 году до 21 рубля в 2020 году — это приговор предприятию. С января экономической целесообразности в работе нет.

Ситуацию усугубляет тот факт, что для расположенного по соседству предприятия по переработке, которое еще не работает, тариф установлен на уровне 100 рублей.

Виновниками такой ситуации, по мнению Парахина, являются ответственные чиновники областной администрации и топ-менеджмент «Зеленой рощи». Последняя, с точки зрения «Экосити», не выполняет возложенные на нее обязательства.

В ближайшее время завод попытается опротестовать сниженный тариф через суд и заставить чиновников вернуть поддержку предприятия, так как по меньшей мере ситуация выглядит дискриминацией и должна быть рассмотрена в УФАС.

ИА «Орелград»