В Орле работник автомойки ограбил своего хозяина

Уголовное дело рассмотрел суд Советского района.

Как следует из материалов дела, преступления, а их было несколько, были совершены в апреле 2019 года. Работник автомойки до глубокой ночи задержался на работе, поскольку пригласил к себе двоих приятелей. Компания распивала спиртное в помещении магазина. Ближе к утру у троицы созрел преступный план.

Они решили обворовать автомойку. Работник знал, где именно хранятся наличные. Сначала он похитил из двух коробок выручку в сумме 32 тысячи рублей, затем нашел еще полторы тысячи рублей в журнале учета. Его сообщники тем временем «набивали карманы» имуществом. Они похитили инструменты, а также автохимию, не погнушавшись взять даже ароматизаторы и очиститель двигателя. В данном случае материальный ущерб составил почти 32 тысячи рублей.

Кстати, буквально через сутки после этого один молодой человек из указанной троицы совершил еще три преступления. Все они оказались неудачными. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ночью бродил по улицам Орла и подыскивал автомобиль для угона. Он поочередно забрался в три автомобиля линии ВАЗ и заводил двигатель при помощи замыкания проводов.

Но ни в одном случае угнать машину ему не удалось. Рули блокировались примерно через 6-9 метров поездки. Суд признал всех троих виновными. Работник автомойки получил 2 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, один из его подельников такой же срок проведет в колонии строгого режима. Третий участник, горе-угонщик, отделался 2 годами ограничения свободы.

ИА «Орелград»