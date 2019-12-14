В Орле в войсковой части водрузили крест

Крест был водружен на купол строящегося храма.
Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, церемония прошла на территории войсковой части 03013 войск противовоздушной обороны, дислоцирующейся в Орле.
С 2013 года там строится храм во имя Великомученика Георгия Победоносца. Закладной камень в его основание шесть дет назад освятил архиепископ Орловский и Ливенский Антоний. А чин освящения креста совершил действующий митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Затем в присутствии личного состава войсковой части освященный крест был водружен на купол. В митрополии напоминают, что указанная часть имеет более чем полувековую историю.
«С августа 1953 года в городе Орле на постоянной основе был дислоцирован 108-й радиотехнический батальон, — сообщили в митрополии. — Местом его постоянной дислокации стала войсковая часть 03013».
ИА «Орелград»