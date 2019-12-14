В Орловской области на работе умерло 12 человек

14.12.2019 | 14:16 Новости, Происшествия

Тревожную статистику обнародовали профсоюзы.

В Орле состоялся семинар уполномоченных по охране труда и внештатных правовых инспекторов труда. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Орловской области. В мероприятии приняли участие около 80 человек. На нем была озвучена тревожная статистика.

Так, главный технический инспектор труда отдела правовой работы и охраны труда ФПОО Геннадий Бабкин рассказал, что в уходящем году в Орловской области на работе умерло 12 человек. Причиной стало так называемое общее заболевание.

«Профсоюзам необходимо относиться к этому настороженно и внимательнее следить за условиями труда и отдыха работников», — считают в Федерации.

Кроме того, в текущем году в регионе в результате несчастных случаев на производстве пострадали 154 работника, причем семеро из них получили смертельные травмы, а 20 человек были тяжело травмированы. Для сравнения, в 2018 году в Орловской области на производстве было травмировано 186 человек, погибли — 12, а 25 получили тяжелые травмы.

«Анализ причин несчастных случаев свидетельствует о неудовлетворительной организации производства работ со стороны работодателей, — считают профсоюзы. — Задания на производство работ зачастую тщательно не прорабатываются, производятся без должной организационной подготовки, наспех, без контроля за обеспечением охраны труда на рабочих местах».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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