Чиновники прочат Орловской области небывалый рывок

По уровню роста объема инвестиций наш регион обгонит всех и вся.

Правительство Орловской области утвердило план инвестиционного развития региона на ближайшие пять лет. Главным ответственным за его реализацию назначен губернатор Андрей Клычков, хотя завершение самого плана намечено на время, когда его губернаторские полномочия уже будут прекращены. Если, конечно, он не пойдет на новые выборы, не выиграет их и не останется в нашем регионе на второй срок.

План предусматривает изменение объемов инвестиций в основной капитал по годам. Причем он не учитывает инвестиции так называемых инфраструктурных монополий, которые вкладывают средства в рамках федеральных проектов, и бюджетные ассигнования из федерального центра. Тем еще более впечатляющими кажутся цифры, заложенные этим документом.

Согласно ему, объем инвестиций в основной капитал в 2024 году в Орловской области должен составить 81,59 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше уровня 2018 года – 47,69 миллиарда. По остальным годам прогноз выглядит так: 2019 год — 53,7 миллиарда рублей, 2020-й — 58,32 млрд, 2021-й — 63,39 млрд, 2022-й — 68,91 млрд и 2023 год — 74,98 миллиарда рублей.

Ожидается, что наиболее заметный рывок сделают предприятия сферы обрабатывающих производств. Объем инвестиций в основной капитал в этой сфере, согласно планам чиновников, вырастет с 9,93 миллиарда рублей в 2018 году до 36,43 миллиарда в 2024-м. В сфере добычи полезных ископаемых инвестиции должны вырасти за тот же период времени с 0 рублей до 2,5 миллиарда.

ИА «Орелград»