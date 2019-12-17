В Орловской области рождаемость сократилась на 10 процентов

По сравнению с прошлым годом регион недосчитался полутысячи младенцев.

Орелстат обнародовал сведения о демографической ситуации в Орловской области за период с января по сентябрь 2019 года. По подсчетам статистиков, она по сравнению с прошлым годом заметно ухудшилась. В частности, уровень рождаемости в регионе снизился на 9,9 процента. По оперативным данным, в текущем году в Орловской области родились 4545 младенцев, тогда как год назад за такой же период времени родившихся было 5091.

Снизился и показатель рождаемости, который рассчитывается в зависимости от численности населения. Если год назад в регионе в среднем на каждую тысячу жителей приходилось по 9,1 рождения, то в текущем году показатель снизился до 8,2. К тому же в этом году в Орловской области умерло 29 детей в возрасте до 1 года, тогда как годом ранее умерших в этом возрасте было 27.

Отметим, что и уровень смертности в Орловской области немного снизился. В 2019 году в регионе умерли 8533 человека против 8805 умерших в прошлом году. Естественная убыль населения за отчетный период времени составила 3988 человек, год назад она составляла 3714 человек.

ИА «Орелград»