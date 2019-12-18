В микрорайоне «Болховский» открыли детский сад

18.12.2019 | 16:07 Новости, Общество

Его возвели меньше чем за год

В микрорайоне «Болховский» 18 декабря открыли новый детский сад на 230 детей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Детский сад на улице Естина построили за 11 месяцев. Работами занималась компания «ОСУ-2», дочернее предприятие строительного холдинга «Орелстрой». Строители выполнили отделку, построили на территории детские городки и беседки и установили мебель, закупленную администрацией Орловского района.

Открытие сада в «Болховском» позволит сократить очередь в детские учреждения, сказала начальник департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. Детский сад ждали более 3000 жителей микрорайона.

С открытием учреждения их поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, глава Орловского района Юрий Парахин и управляющий директор строительного холдинга ПАО «Орёлстрой» Денис Бавыкин.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования