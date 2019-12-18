В микрорайоне «Болховский» открыли детский сад

Его возвели меньше чем за год

В микрорайоне «Болховский» 18 декабря открыли новый детский сад на 230 детей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Детский сад на улице Естина построили за 11 месяцев. Работами занималась компания «ОСУ-2», дочернее предприятие строительного холдинга «Орелстрой». Строители выполнили отделку, построили на территории детские городки и беседки и установили мебель, закупленную администрацией Орловского района.

Открытие сада в «Болховском» позволит сократить очередь в детские учреждения, сказала начальник департамента образования Орловской области Татьяна Крымова. Детский сад ждали более 3000 жителей микрорайона.

С открытием учреждения их поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, глава Орловского района Юрий Парахин и управляющий директор строительного холдинга ПАО «Орёлстрой» Денис Бавыкин.

ИА «Орелград»