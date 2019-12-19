Остроушко рассказала о последствиях «закона Петиной»

Депутаты приняли закон, снимающий с Клычкова ответственность за увольнение врачей и учителей

Орловский облсовет 19 декабря в окончательном чтении принял закон, который разрешает руководителям департаментов нанимать и увольнять руководителей бюджетных организаций. Раньше это делал лично губернатор, то есть Андрей Клычков.

Депутат Валентина Остроушко еще при первом обсуждении назвала инициативу «законом Петиной». Напомним, суд признал, что Клычков незаконно уволил главврача поликлиники №2 Наталью Петину, которая отказалась подписывать документы по скандальной информатизации здравоохранения. Губернатора обязали выплатить Петиной 250 тысяч рублей компенсации.

Остроушко вновь обратила внимание, что «закон Петиной» дает карт-бланш членам правительства Орловской области, которые успели отметиться сомнительными действиями.

«Мы по сути признаем, что [глава облздрава Иван] Залогин, инициатор незаконного увольнения Петиной, достоин награды от губернатора и сможет снимать врачей. А еще даем карт-бланш [главе департамента здравоохранения Татьяне] Крымовой, которая показала свое безразличие и в закрытии школ, и транспортировки детей к ним. Только позиция прокуратуры и районного суда помогла не свершиться факту, чтобы дети ехали по опасной дороге. Или департамент Гаврилиной. Она выступила полностью за руководителя болховского дома-интерната [Владимира Авилова]. Буквально перевербовав тех жителей, кто выступал против него. И она отказалась поддержать инвалида [Владимира Рублева], на которого руководитель интерната подал в суд. А подследственный руководитель департамента ЖКХ Денис Блохин награждается безоговорочным владением «Орелгосзаказчиком» и «Дорожной службой». По «Орелгосзаказчику» идет следствие, а мы своими голосами ему целый «Орелгосзаказчик» отдаем. Это абсурдно. Они все уедут – Клычков, Залогин, Крымова — а мы останемся. И будем смотреть в глаза избирателей»,

— выступила Остроушко.

Её поддержал Виталий Рыбаков, отметивший, что глава болховского интерната Владимир Авилов травит инвалида Рублева судами за то, что тот «говорит правду». С коллегами решил поспорить первый вице-спикер Михаил Вдовин. Он сказал, что это не закон Петиной — это «ничей закон».

«Этот закон усиливает работу департамента. Я не понимаю, что это за полномочия начальника департамента, который не может принять на работу в подведомственное учреждение, а решение принимает губернатор. Давайте дадим им полномочия – финансовые и кадровые. Нашим избирателям все равно, кого и как назначают. Нашим избирателям нужна работа», — заключил вице-спикер.

Ему возразил депутат Игорь Рыбаков, указавший, что при трех предыдущих губернаторах — Егоре Строеве, Александре Козлове и Вадиме Потомском — руководителям департаментов эти полномочия были не нужны.

«И Вдовин молчал. Ну не будьте подчиненными карманными. Нам будет стыдно смотреть в глаза медицинским работникам. Имейте свое мнение, не поддавайтесь влиянию», — призвал коллег Рыбаков.

Руководитель фракции КПРФ Вячеслав Морозов предложил: раз депутаты не доверяют членам правительства, пусть «один губернатор работает». А Остроушко в заключение вспомнила свой разговор со Строевым: «Он считал, что ответственен за все, что происходит в области. А наш губернатор считает по-другому».

В итоге за документ проголосовали 33 депутата, 9 выступили против.

ИА «Орелград»