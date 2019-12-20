Прокуратура рассказала о долгах мэрии перед поставщиками

За два года госзаказчики задолжали более 1,4 миллиарда рублей.

В прокуратуре Орловской области прошло заседание общественного совета по защите прав малого бизнеса. Его провел зампрокурора региона Валерий Сергиенко. На заседании были озвучены довольно любопытные цифры. В частности, участники обсудили данные мониторинга ситуации по погашению задолженности перед предпринимателями.

«За два года по мерам реагирования областными и муниципальными заказчиками погашена задолженность на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей, в истекшем периоде текущего года – свыше 146 миллионов рублей, — подчеркнули в прокуратуре региона. — По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 6 должностных лиц заказчиков, нарушивших сроки оплаты работ по муниципальным контрактам».

Не обошли вниманием участники и ситуацию в Орле, где муниципалитет задолжал огромную сумму поставщикам школьного питания. Прокуратура провела проверку, и на момент ее проведения долг составлял 198 миллионов рублей.

Напомним, следственные органы завели уголовное дело по данному факту. Отметим, что оно было возбуждено по постановлению прокурора Советского района города Орла. Неустановленных пока лиц подозревают в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

«По фактам нарушений бюджетного законодательства и прав предпринимателей главе администрации Орла внесено представление», — добавили в прокуратуре региона.

Напомним, что только после вмешательства правоохранителей чиновники и депутаты зашевелились. Так, в бюджет города уже внесены поправки, предусматривающие выделение денег на погашение долгов.

ИА «Орелград»