В Орле кооператив «кинул» почти сотню пайщиков?

Суд удовлетворил десятки исков о взыскании денежных средств.

Как сообщили в суде Железнодорожного района, в текущем году было рассмотрено более 80 аналогичных гражданских дел. Жители Орла подали иски о взыскании денежных средств с кредитного потребительского кооператива «Финанс Инвест». Речь шла об их личных сбережениях.

Все эти люди были пайщиками указанного кооператива. Последний принимал от них личные сбережения на хранение. При этом он получал право пользоваться этими средствами, за что пайщикам полагался процент.

В установленный договором срок кооператив деньги пайщикам не вернул, не говоря уже о процентах. Поэтому люди пошли в суд. Кстати, представитель ответчик ни на одно заседание не явился, но и возражений по искам не представлял.

«Суд выслушал истцов, исследовал предоставленные документы, проверил правильность сделанных истцами расчетов, в зависимости от чего требования истцов были удовлетворены в полном объеме, либо частично, — рассказали в Железнодорожном районном суде. — На сегодняшний день ни одно из решений ответчиком не обжаловано».

ИА «Орелград»