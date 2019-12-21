Появилось видео обысков в администрации Орла

Силовики пришли в мэрию по делу о питании школьников

Следственный комитет опубликовал видео визита сотрудников в администрацию Орла. Ведомство продолжает расследование дела о халатности, связанного с заключением контрактов на поставку питания для орловских школьников.

«Следователями в администрации города Орла изъяты необходимые финансовые и иные документы, имеющие значение для уголовных дел, произведены допросы ряда должностных лиц, индивидуальных предпринимателей», — указано в сообщении.

На записи видно, что силовики заходили в приемную главы администрации Орла Александра Муромского. По данным «Орелграда», изъятие документов также проводилось в финансовом отделе.

Напомним, по версии СК, чиновники знали, что в 2018 и 2019 годах финансирования на школьное питание недостаточно. Однако школы все равно заключили контракты на поставку завтраков и обедов. В результате задолженность перед поставщиками достигла 190 млн рублей.

На сессии горсовета 19 декабря, глава администрации Орла Александр Муромский пообещал до 1 января 2020 года заплатить поставщикам питания 70 млн рублей. Остальную сумму мэрия планирует погасить в полном объеме при утверждении бюджета на 2020 год.

ИА «Орелград»