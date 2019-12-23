Департаментам Залогина и Блохина дадут 79 млрд рублей

Чиновникам предстоит совместно реализовать новую программу.

Правительство Орловской области утвердило государственную программу «Развитие отрасли здравоохранения». Ее ответственным исполнителем стал департамент здравоохранения во главе с Иваном Залогиным. Это ведомство в последнее время регулярно попадает в различные скандалы. Достаточно вспомнить суды о взыскании единовременных компенсаций, положенных молодым врачам за переезд в сельскую местность, а также суды по искам льготников, которым не выдают положенные по закону лекарства и медицинские изделия.

Единственным участником новой госпрограммы назначен областной департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, который возглавляет Денис Блохин. Напомним, этот чиновник является фигурантом уголовного дела о причинении крупного материального ущерба бюджету.

Указанные ведомства получат в свое распоряжение огромную сумму в 78,93 миллиарда рублей. Средства будут выделены с 2020 по 2025 годы включительно. В основном это будут деньги Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Программа состоит из 12-ти подпрограмм. Авторы заложили в нее целый ряд целевых индикаторов. Так, программа призвана снизить уровень смертности населения до 13,9 случая на 1000 человек, в том числе младенческой смертности до 4,9 случая на 1000 родившихся.

Ожидается снижение смертности от болезней кровообращения, новообразований, туберкулеза и вследствие дорожно-транспортных происшествий. Также чиновники намерены снизить долю больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, и увеличить обеспеченность врачами.

Кстати, врачам и другим медработникам с высшим образованием обещают зарплату на уровне вдвое больше средней заработной платой в регионе.

ИА «Орелград»