В администрации Орла придумали, как прокормить школьников

24.12.2019 | 13:08 Новости, Общество

На планерке в мэрии сегодня, 24 декабря, затронули тему долгов перед поставщиками питания. 

Сити-менеджер Орла Александр Муромский сообщил, что 70 млн рублей уже переводят на счета школ и детсадов. Оставшуюся задолженность заложили в бюджет 2020 года.

«Есть понимание, что поставщики настроены обеспечивать детей питанием и в дальнейшем, поэтому перед директорами школ стоит задача до 1 января 2020 года заключить соответствующие договоры», — доложил начальник управления образования Александр Шатохин.

Муромский поручил финансово-экономическому блоку в оставшиеся дни довести лимиты бюджетных обязательств в полном объеме, а Александру Шатохину — проконтролировать заключение контрактов с поставщиками.

ИА «Орелград»

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