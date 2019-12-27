Эксперт: Клычков превращает Орловщину в «недорегион»

Дмитрий Фетисов жестко раскритиковал орловского губернатора, его советника и политолога, который регулярно хвалит Клычкова

Политконсультант Дмитрий Фетисов, наблюдающий за политической ситуацией в Орловской области, отреагировал на встречу политолога Дмитрия Нечаева с губернатором Андреем Клычковым. Нечаев, который регулярно хвалит орловского главу в СМИ, заявил, что 2019 год стал для Клычкова «очень продуктивным». Фетисов не согласен с этой позицией.

Дмитрий Фетисов:

«Всё думал кого же мне напоминает орловский губернатор Клычков и его команда. Понял, недо-губернатора. Неоднократно ловился на плагиате своих выступлений, не отличает дефицит бюджета от профицита, над чем уже даже вполне системные депутаты регионального закса стали откровенно посмеиваться, попытки заниматься благоустройством вместо решения более насущных социальных проблем. И даже благие вроде бы инициативы не доводятся до конца и превращаются в посмешище. Одно сплошное — недо.

Такой же недо-советник и правая рука Клычкова — Сергей Лежнев. Много пафоса, вечные разговоры о необходимости быть ближе к людям, а на практике открытое хамство в адрес любого жителя, позволившего критиковать работу губернатора и откровенный прессинг журналистов. И, да, еще обязанность приносить губернатору телефон, если тот забывает его в кабинете, о чем мы узнали из материала журналиста Азара.

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Теперь же токсичный недо-политолог взяточник Нечаев, вероятно за бюджетные средства из карманов орловских налогоплательщиков, расхваливает экономические успехи недо-губернатора Клычкова, умалчивая о том, что всех этих проектов либо нет в реальности, либо это полностью достижения предшественников Клычкова.

А фотографирует их вместе, похоже, недо-советник Лежнев. Печально только, что и без того депрессивная Орловщина продолжает превращаться в недо-регион и скоро окажется способной только принимать у себя московский мусор и экспортировать рабочую силу в лице жителей на заработки в Москву.