«Экологистик» стал вывозить мусор из Заводского района Орла

«Экоград» покинул мусорный рынок областного центра

Контракт на вывоз мусора из Заводского района Орла на 2020-2022 годы получил «Экологистик», сообщили в «Зеленой роще» — регоператоре по обращению с отходами в Орловской области. В прошлом году вывозом мусора из Заводского района занимался «Экоград».

Фирма бывшего руководителя регоператора Дмитрия Хроменкова продолжит обслуживать Знаменский, Хотынецкий, Сосковский, Шаблыкинский, Урицкий, Кромской, Дмитровский, и Троснянский районы. «Экологистик», как и в 2019 году, будет вывозить мусор из Железнодорожного района. Кроме этих двух компаний, на мусорном рынке Орловской области будут работать еще 5 организаций:

ООО «Экотэксити» : г. Болхов и Болховский район;

: г. Болхов и Болховский район; ООО «Экотранс»: г. Мценск и Мценский район, г. Орел (Советский район);

г. Мценск и Мценский район, г. Орел (Советский район); ООО «Русресурс» : Корсаковский, Новодеревеньковский, Верховский, Залегощенский районы, г. Новосиль;

: Корсаковский, Новодеревеньковский, Верховский, Залегощенский районы, г. Новосиль; ЗАО «Чистый город» : Свердловский, Глазуновский, Малоархангельский, Покровский, Колпнянский районы, г. Орел (Северный район);

: Свердловский, Глазуновский, Малоархангельский, Покровский, Колпнянский районы, г. Орел (Северный район); МУП «Комсервис» : г. Ливны, Ливенский, Краснозоренский, Должанский районы.

Напомним, «Экологистик» зашел на рынок в июне 2019 года — вскоре после того, как «Зеленую рощу» возглавил бывший московский чиновник Александр Ворожбит. Гендиректором мусорной компании является Андрей Соколов, а единственным учредителем – московский бизнесмен Игорь Парциба.

ИА «Орелград»