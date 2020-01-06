«Экологистик» стал вывозить мусор из Заводского района Орла

6.1.2020 | 15:31 ЖКХ, Новости

«Экоград» покинул мусорный рынок областного центра

Контракт на вывоз мусора из Заводского района Орла на 2020-2022 годы получил «Экологистик», сообщили в «Зеленой роще» — регоператоре по обращению с отходами в Орловской области. В прошлом году вывозом мусора из Заводского района занимался «Экоград».

Фирма бывшего руководителя регоператора Дмитрия Хроменкова продолжит обслуживать Знаменский, Хотынецкий, Сосковский, Шаблыкинский, Урицкий, Кромской, Дмитровский, и Троснянский районы. «Экологистик», как и в 2019 году, будет вывозить мусор из Железнодорожного района. Кроме этих двух компаний, на мусорном рынке Орловской области будут работать еще 5 организаций:

  • ООО «Экотэксити» : г. Болхов и Болховский район;
  • ООО «Экотранс»: г. Мценск и Мценский район, г. Орел (Советский район);
  • ООО «Русресурс» : Корсаковский, Новодеревеньковский, Верховский, Залегощенский районы, г. Новосиль;
  • ЗАО «Чистый город» : Свердловский, Глазуновский, Малоархангельский, Покровский, Колпнянский районы, г. Орел (Северный район);
  • МУП «Комсервис» : г. Ливны, Ливенский, Краснозоренский, Должанский районы.

Напомним, «Экологистик» зашел на рынок в июне 2019 года — вскоре после того, как «Зеленую рощу» возглавил бывший московский чиновник Александр Ворожбит. Гендиректором мусорной компании является Андрей Соколов, а единственным учредителем – московский бизнесмен Игорь Парциба.

ИА «Орелград»

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