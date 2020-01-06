Почти 4500 орловцев встретили Новый год с простудой

6.1.2020 | 14:25 Медицина, Новости

О статистике рассказал Роспотребнадзор

В последнюю неделю 2019 года медики зарегистрировали 4351 случай заболеваний ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. 71,6% простудившихся — дети до 14 лет.

Эпидемические пороги в Орле оказались превышены на 9,6%, в области — на 3,2%. Впрочем, вводить карантины в школах не потребовалось.

Роспотребнадзор попросил родителей не пускать в школу детей с признаками вирусных инфекций, чтобы не распространять болезнь. При появлении симптомов рекомендуется сразу обратиться к врачу, который поможет назначить адекватное лечение.

Чтобы обезопасить себя от болезни, необходимо чаще мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ.

ИА «Орелград»

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