Почти 4500 орловцев встретили Новый год с простудой

О статистике рассказал Роспотребнадзор

В последнюю неделю 2019 года медики зарегистрировали 4351 случай заболеваний ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. 71,6% простудившихся — дети до 14 лет.

Эпидемические пороги в Орле оказались превышены на 9,6%, в области — на 3,2%. Впрочем, вводить карантины в школах не потребовалось.

Роспотребнадзор попросил родителей не пускать в школу детей с признаками вирусных инфекций, чтобы не распространять болезнь. При появлении симптомов рекомендуется сразу обратиться к врачу, который поможет назначить адекватное лечение.

Чтобы обезопасить себя от болезни, необходимо чаще мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ.

ИА «Орелград»