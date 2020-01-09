Орел потратит 21 млн рублей на обслуживание дорожных знаков

Власти города ищут подрядчика для содержания дорог.

Администрация города Орла проведет закупку – власти ищут подрядчика, который в течение 2020 года будет обслуживать дорожную инфраструктуру. В роли муниципального заказчика выступит «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Победитель получит право на содержание улично-дорожной сети областной столицы согласно техническим условиям, предусмотренным конкурсной документацией.

Цена контракта превысит 21 миллион рублей. Отметим, что 99 процентов этой суммы будет профинансировано за счет субсидии, полученной Орлом из областного бюджета. Город из своего бюджета добавит лишь 1 процент указанной суммы.

Исполнитель услуг будет обязан обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию улично-дорожной сети Орла, круглосуточное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, а также сохранность имущественного комплекса, включая дорожные сооружения. Еще одной его задачей, как прописано в контракте, является снижение количества дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явились дорожные условия.

Что касается самих услуг, то город заплатит подрядчику за содержание и обслуживание светофорных объектов, плоских дорожных знаков, ремонт пешеходных ограждений, обслуживание барьерных ограждений, искусственных неровностей и светодиодных дорожных знаков.

Кроме того, на обладателя тендера лягут обязанности по демонтажу рекламных объявлений на пешеходных ограждениях, стойках светофорных и дорожных знаков, ремонту элементов шумозащитного экрана и обслуживанию подсветки пешеходных переходов. Отметим, что в Орле насчитывается 22 перехода с подсветкой.

Важным условием контракта является то, что все перечисленные услуги исполнитель обязан выполнить собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

ИА «Орелград»