Орловские дорожные службы оказались не готовы к снегопаду

Снег закончился больше двух часов назад, а центральные улицы еще не обработаны

Утром 9 января в Орле выпал снег. Осадки начались примерно в 8:00 и длились около часа. К середине дня улицы города по-прежнему не посыпаны, констатировал читатель «Орелграда», приславший в редакцию фотографии с улицы Комсомольской.

«Автомобиль не тормозит. Нигде не посыпано. Маршрутки уходят в занос, одна из них при мне врезалась в бордюр», — рассказал он.

Гидрометцентр РФ предупредил жителей Орловской области, что гололед возможен до конца дня 9 января. Когда коммунальщики отреагируют на снег, пока неясно.

ИА «Орелград»