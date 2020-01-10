Стало известно, сколько врачей нужно орловцам

Орловское правительство объяснило, когда медпомощь считается доступной.

Правительство Орловской области утвердило критерии доступности медицинской помощи на 2020 год. Одним из основных показателей является обеспеченность населения врачами, причем города и села разделены на две различные категории. Судя по постановлению, в среднем по области на каждые 10 тысяч жителей должно приходиться по 40,5 врача.

Для городского населения критерии выше – 55,4 врача на каждые 10 тысяч человек. В сельской местности, по подсчетам областного правительства, на каждый 10 тысяч жителей достаточно 8,8 врача. Аналогичным образом критерии установлены и для среднего медицинского персонала. Общеобластной критерий — 108,3 таких работника на каждые 10 тысяч орловцев, для городского населения — 139, для сельского населения — 36,9.

Установлены и иные нормативы, по которым можно будет оценить степень доступности медицинской помощи в регионе. Например, доступной орловская медицина будет считаться в случае, если доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации, составит 43,4 процента, доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, – 22 процента, а доля фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, не превысит 70 процентов.

Правительство утвердило и критерии качества оказания медицинской помощи. Его будут оценивать, в частности. Проведением опросов общественного мнения. Если удовлетворенность медиками выскажут не менее 70 процентов опрошенных, то орловская медицина будет признана качественной.

Другие важные критерии выглядят так: смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тысяч человек населения) — 525; доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте – 31,2 процента; материнская смертность (на 100 тысяч человек, родившихся живыми) – 11,3; младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности) – 5,5; смертность детей в возрасте 0–4 лет (на 1000 родившихся живыми) – 7,2 и так далее.

ИА «Орелград»