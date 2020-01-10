В Орле запретили торговать итальянскими сырами

Суд Заводского района закрыл сомнительные сайты.

Иск Орловского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Истец выступил в интересах неопределенного круга лиц.

В ходе планового мониторинга работники надзорного ведомства обнаружили сайты, предлагавшие всем желающим приобрести сыры производства Италии. В частности, предложения касались продажи сыра из овечьего молока «Пекарино Романо», а также сыров «Грана Падано», «Пармезан» и «Горгонзола Дольче».

Напомним, наша страна ввела ответные санкции в отношении ряда западных стран, под которые подпали и поставки продуктов питания. Например, сыры иностранного производства разрешено привозить из-за границы только для личного употребления.

В данном случае, по мнению истца, речь идет о реализации продукции, заведомо приобретенной не для личного пользования. Оборот таких товаров в нашей стране запрещен. Но, как следует из содержания сайтов, пользователям предлагается «фактическая реализация «санкционной» продукции, подлежащей уничтожению».

По мнению транспортной прокуратуры, размещение на сайтах фотографий «санкционной» молочной продукции с подробным описанием, ценой за установленный вес и упаковку, а также указания способов оплаты и доставки товаров до потребителя подпадает под признаки публичного договора розничной купли–продажи продукции, реализуемой дистанционным способом.

«Указанная выше молочная продукция (сыры) страны происхождения Италия, реализуемая посредством дистанционного способа через сайт сети «Интернет», запрещена к обороту (реализации) на территории Российской Федерации, в связи с чем их незаконная продажа образует состав административного правонарушения», — говорится в иске.

Найти самих торговцев не удалось. Однако сомнительные сайты будут закрыты. Суд признал содержащуюся на них информацию запрещенной к распространению в России.

ИА «Орелград»