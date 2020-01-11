Первые кадры с места ДТП под Кромами: 7 пострадавших, 3 погибших

11.1.2020 | 13:21 Важное, Новости, Происшествия

Напомним, что ДТП произошло сегодня около 10.40 утра на трассе М-2 в районе поселка Шахово Кромского района Орловской области. По кадрам с места ДТП видно, что белый микроавтобус Мерседес Вито получил удар в бок от Рено Меган. Можно по кадрам и повреждениям предположить, что микроавтобус развернуло на скользкой дороге и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Меганом. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники  УМВД по Орловской области. Силами МЧС по Орловской области пострадавшие были извлечены из искореженных машин. На месте работают психологи службы МЧС. В настоящий момент известно о 3 погибших и 7 пострадавших.

Фото МЧС России по Орловской области

ИА Орелград

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