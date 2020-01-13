Под Орлом отца напугали так, что он вспомнил о своем ребенке

13.1.2020 | 14:14 Новости, Общество

Мужчина погасил долги по алиментам, испугавшись уголовной ответственности.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, должником оказался житель города Мценска. Надо сказать, что ранее его нельзя было назвать нерадивым. Начиная с 2014 года, он исправно платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако в июле прошлого года платить перестал.

Судебные приставы-исполнители выяснили, что возможность платить у амчанина имелась. Оказалось, что он сменил место работы, но скрыл это и от приставов, и от своей бывшей супруги. В отношении должника был применен «комплекс мер». В частности, было ограничено действие его действие водительских прав и арестованы его счета.

Его даже привлекли к административной ответственности, наказав обязательными работами. Несмотря на это мужчина по-прежнему отказывался платить алименты. Однако приставы нашли способ убедить его изменить свое решение. Амчанина официально предупредили о том¸ что он может быть привлечен к уголовной ответственности. Узнав об этом, он сразу оплатил всю сумму задолженности за 5 месяцев.

«Осознав всю серьезность ситуации, он принес судебному приставу справку о заработной плате от работодателя, — добавили в УФССП. — В настоящее время алименты регулярно удерживаются из заработной платы и перечисляются на содержание ребенка».

ИА «Орелград»

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