Стало известно, кто будет обслуживать орловских чиновников в 2020 году

14.1.2020 | 12:55 Новости, Общество

Ухаживать за представителями власти будет бюджетное учреждение.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился реорганизовать государственное унитарное предприятие «Орелпромэксплуатация». В ближайшее время оно будет преобразовано в бюджетное учреждение, сохранив при этом не только свое основное название, но и главные функции.

Основной целью деятельности бюджетного учреждения «Орелпромэксплуатация» Клычков определил «выполнение комплекса мероприятий по хозяйственному обеспечению деятельности органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области». Иными словами, на это учреждение будут возложены все полномочия по обслуживанию чиновников областной администрации.

Учредителем «нового» учреждения выступит региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Он будет действовать в этом качестве от имени Орловской области.

Клычков поручил департаменту провести реорганизацию до 1 июня 2020 года и внести соответствующие изменения в реестр государственной собственности Орловской области. Кроме того, для «нового» учреждения будет сформировано государственное задание, в соответствии с которым оно и будет финансироваться из областного бюджета.

Кстати, смена правового статуса позволит «Орелпромэксплуатации» не платить в казну региона положенную по закону часть прибыли, которую обязаны платить все ГУПы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования