Ливенский суд рассмотрел «шумное» дело

Местный хлебокомбинат наказали по жалобе граждан.

Подробности слушаний сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны». По его данным, все началось с жалобы в Роспотребнадзор. Жители дома по улице Капитана Филиппова в Ливнах пожаловались на расположенный по соседству комбинат хлебопродуктов. По их мнению, он работает слишком шумно и не дает спокойно жить.

Была проведена проверка. Специалисты замерили уровни шума в указанном доме. Оказалось, что днем они действительно превышают допустимые нормы. Происходит это, когда комбинат включает свою крупорушку. По итогам проверки предприятие было наказано штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Однако оно не согласилось с наложенным на него наказанием и обжаловало его в суде. Представитель комбината пояснил, что рядом находятся здания и оборудование нескольких юридических лиц, а также проходят автомобильная и железная дорога. Поэтому «достоверно установить источник шума не представляется возможным».

Изучив доводы сторон, Ливенский районный суд признал постановление главного санитарного врача по городу Ливны о назначении наказания законным и справедливым.

ИА «Орелград»