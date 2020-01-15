Орловское правительство договорилось с профсоюзами

В регионе подписано трехстороннее соглашение на 2020-2022 годы.

Этот важный документ был скреплен подписями представителей трех сторон: правительства Орловской области, региональной Федерации профсоюзов и Объединения промышленников и предпринимателей. Срок его действия рассчитан на 2020-2022 годы.

Как пояснили в Федерации профсоюзов, соглашение содержит перечень обязательств в сфере социально-экономического развития, обеспечения достойного уровня оплаты труда и соблюдения трудовых прав работников.

Кроме того, он предусматривает «создание необходимых социальных условий жизни граждан, охраны труда и экологической безопасности, молодежной политики и развития социального партнерства».

«В него заложены такие важнейшие для развития региона задачи, как повышение доходов и обеспечение эффективной занятости населения, ликвидация задолженности по зарплате, создание безопасных условий труда, оздоровление работников и членов их семей, предоставление работникам льгот, социальных гарантий и многие другие, — прокомментировал глава Федерации профсоюзов Николай Меркулов. — Работа над документом потребовала немало усилий от каждой стороны, но в итоге были найдены компромиссные решения, которые учитывают интересы всех партнеров».

По мнению Меркулова, все обязательства «будут исполняться на благо человека труда Орловской области». Профсоюзы также заверили, что в новом соглашении нет размытых формулировок, а есть «конкретные шаги по достижению главных целей партнерства».

ИА «Орелград»