Под Орлом открыли музей гармошки

В основе экспозиции — личная коллекция заслуженного артиста РФ Геннадия Калмыкова

В Детской школе искусств Орловского района открылся музей русской гармоники, сообщила пресс-служба облсовета.

В экспозиции представлены 43 экспоната — разновидности русских гармоней, баяны и аккордеоны. А также пластинки, диски, сборники нот и фотографии. Это первый музей в ЦФО, открытый в сельской детской школе искусств. А подобные музеи гармоник есть только в Москве и Туле.

Основа экспозиции принадлежит Геннадию Калмыкову, заслуженному артисту РФ и председателю общественного совета проекта «Единой России», который называется «Играй, гармонь Орловщины!».

«Более тридцати лет я собирал эту коллекцию. Но настало время передать мой домашний музей в детскую школу искусств Орловского района. Конечно, это не всё, что удалось собрать за несколько десятилетий жизни и что есть ещё в нашей школе, но я думаю, что и остальной части коллекции также найдётся здесь место», — сказал Калмыков.

На открытие музея приехали вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, депутат Ирина Пашкова, глава Орловского района Юрий Парахин. Почетным гостем презентации стал заслуженный деятель искусств РФ композитор Евгений Дербенко.

«Русская гармонь — это душа русского народа. И как бы не пытались нашу культуру «разбавить» западной, мы всё равно тянемся к корням. Не раз для себя замечал, что когда в городском парке выступают наши гармонисты, вокруг танцует молодежь. Мы — русские. И этого не отнять», — заявил Вдовин.

ИА «Орелград»