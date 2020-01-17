Облсовет призвал Клычкова вернуть безлимитный проездной

Парламентарии отреагировали на коллективное обращение граждан.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, коллективное обращение граждан было рассмотрено на заседании профильного комитета. Речь идет о едином социальном проездном билете, которым пользуются льготники. Впрочем, в последние годы социальным назвать его трудно, поскольку областное правительство ограничило действие таких льгот.

Раньше по такому проездному можно было ездить сколько угодно. Лимита на количество поездок не было, а сам проездной стоил 350 рублей. Но все изменилось с приходом к власти губернатора Андрей Клычкова, который, напомним, представляет КПРФ.

В последние дни 2018 года правительство внесло изменения в постановление о социальном проездном. И уже с 1 января 2019 года его стоимость была увеличена до 450 рублей с одновременным введением лимита — 60 поездок в месяц.

Это решение возмутило орловских льготников, в основном пенсионеров. Областное правительство отреагировало вяло, но довольно хитро. В скандальное постановление, ущемившее права льготников, были внесены изменения. Согласно им, лимит поездок был пересмотрен: на период с 1 мая по 30 сентября он составил 90 поездок, а с 1 октября по 30 апреля — 70 поездок. При этом стоимость билета не изменилась и составила те же 450 рублей в месяц.

Поняв, что от чиновников добиться ничего не удастся, орловские льготники обратились за помощью к депутатам. На заседании профильного комитета парламентарии высказали свою позицию: «все социальные гарантии, льготы и иные дополнительные выплаты из областного бюджета, невзирая на кризис, должны быть сохранены».

В результате облсовет подготовил письмо в адрес регионального правительства за подписью спикера Леонида Музалевского. В нем говорится: «По результатам обсуждения прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующие нормативные и законодательные акты Орловской области в части отмены ограничения количества поездок по единому проездному билету в целях обеспечения стабильности предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Орловской области.

Депутаты Орловского областного Совета народных депутатов заинтересованы в скорейшем и полноценном решении поставленных вопросов и готовы принять деятельное участие в работе по этому направлению».

ИА «Орелград»