В Орловской области измерят уровень бедности

17.1.2020 | 15:41 Новости, Экономика

Выборочное наблюдение стартует в регионе 24 января и продлится две недели.

С 24 января по 6 февраля 2020 года Федеральная служба государственной статистики проведет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Обследование проводится по распоряжению правительства страны. Об этом сообщает Орелстат. В целом по стране наблюдением будет охвачено около 60 тысяч домашних хозяйств.

В Орловской области будет обследовано 528 домохозяйств, в том числе 336 в городах Орел, Ливны и Мценск, Болхове, Знаменке, Кромах, Колпне и Залегощи. Еще 192 домохозяйства будут обследованы в сельской местности (с. Остров Ливенского района, д. Верхнее Алябьево Мценского района, д. Шалимовка Покровского района, с. Бунино Урицкого района, д. Долгое Верховского района, с. Моховое Залегощенского района, д. Малая Драгунская Кромского района, д. Михайловка Орловского района).

«По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах, о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены, — пояснили в Орелстате. — Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики».

Проводить обследование будут интервьюеры Орелстата. Они лично посетят выбранные домохозяйства и побеседуют с их владельцами. Кстати, такие визитеры обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения. Это важно знать, поскольку не исключено появление мошенников.

«На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»

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