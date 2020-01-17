В Орловской области проверили крещенские купели

Под надзор попали святые источники, колодцы и иордани.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные мониторинга, который был проведен в преддверии христианского праздника Крещения Господня.

Специалисты отобрали пробы воды в местах традиционного крещенского купания и исследовали их на соответствие требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям. Всего было проверено 32 купели, 43 источника и родника, а также река Ока в районе парка культуры и отдыха в Орле, река Пшевка в селе Косарево Новодеревеньковского района, Селькин пруд в Дмитровском районе и пруд Шпагатка в Глазуновке.

Во всех исследованных купелях и водоемах качество воды соответствовало требованиям СанПиН по микробиологическим, органолептическим и санитарно-химическим показателям, сообщает Роспотребнадзор.

Полный список исследованных мест для крещенского купания можно найти на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

ИА «Орелград», фото МЧС